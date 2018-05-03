СМИ узнали о секретных миссиях российских контрактников в Сирии

Итальянский интернет-портал Gli Occhi Della Guerra, сотрудничающий с независимыми журналистами, работающими в горячих точках, сообщил о секретной миссии российских наемников в Сирии.

Так в одном из материалов сообщается, что с армией Башара Асада в Сирии воюют тысячи контрактников из России. Издание ссылается на два репортажа агентства «Рейтер», сделанных в апреле.

Один был снят в ростовском аэропорту. Были сделаны фотографии высаживающихся из самолетов мужчин, загорелых, в комуфляже, с огромными рюкзаками. Отсюда был сделан вывод, что это российские контрактники, на чьих лицах сирийское солнце оставило свой след.

Второй репортаж был сделан на военной базе Молькино на юге РФ. В эксклюзивном материале сказано, что наемников перевозит из Дамаска на базу в Молькино частная авиакомпания «Чем Уингз» (Cham Wings). Далее они летят Ростов-на-Дону, то есть на базу из предыдущего репортажа.

Gli Occhi Della Guerra сообщает, что, несмотря на давление, Россия продолжает оказывать Асаду беспрецедентную поддержку. Более того, постоянные угрозы Дамаску заставляют Москву ускориться, чтобы окончить войну. Путину нужны гарантии безопасности Асада и всей Сирии. Пока он их не получит, Россия будет сражаться, в том числе с помощью контрактников. Их итальянское издание называет