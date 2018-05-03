СМИ узнали об отказе Telegram от массовых продаж криптовалюты

Telegram Group Inc. получила достаточно денег от небольшой группы инвесторов, и не будет проводить открытые продажи своей криптовалюты. Об этом The Wall Street Journal рассказал знакомый с ситуацией источник.

Собеседник издания сообщил, что около 200 частных инвесторов вложили в проект 1,7 млрд долларов. Ранее предполагалось, что полученные от открытого размещения криптовалюты средства Telegram направит на осуществление нового проекта, связанного с технологией блокчейн, и способного стать альтернативой уже существующим платежным системам.

О новой блокчейн-платформе Telegram Open Network (TON) Павел Дуров рассказал в конце 2017 года. Предполагалось, что TON будет обрабатывать миллионы транзакций в секунду, в то время как наиболее популярная платежная система Bitcoin может обработать 9-12 транзакций в секунду, а Visa и MasterCard — несколько тысяч транзакций в секунду.