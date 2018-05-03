Состоялся третий суд над «приморскими партизанами»

Приморский краевой суд вынес третий приговор участникам группы так называемых «приморских партизан». Об этом сообщает ТАСС.

Суд был связан с событиями 2009 года, когда в лесу были убиты четыре человека. По этому эпизоду суд в 2014 году вынес оправдательный вердикт, но на него была подана апелляция. В 2016 году суд Владивостока вновь оправдал подозреваемых, Никитин и Ковтун были освобождены в зале суда.

Александр Ковтун и Владимир Илютиков в итоге получили наказание в виде 25 лет лишения свободы, Максим Кириллов — 21,5 года, Алексей Никитин — 23,5 года, а Вадим Ковтун — 8 лет лишения свободы.

Адвокат осужденных Оксана Усова сообщила о недовольстве приговоров и пообещала подать апелляцию.