Советы, как продлить период службы аккумулятора iPhone

Каждый владелец смартфонов от корпорации Apple должен понимать, что, несмотря на свою высокую эффективность, стабильность работы и надежность, у них все же есть «слабые» места. В частности, это батарея iPhone, которая даже при бережной и аккуратной эксплуатации все равно спустя определенный промежуток времени выйдет из строя. Происходит это ввиду необратимых процессов старения. Сколько специалисты ни стараются преодолеть эту проблему, решить ее пока им не удается. Но, не спешите расстраиваться. Произойдет это не скоро. Купить аккумулятор айфон для замены вам придется не раньше, чем пройдет 500 полных циклов заряда-разряда. А это примерно 1,5-2 года использования, а то и больше, в зависимости от интенсивности эксплуатации.

Специалисты отмечают, что этот период можно существенно продлить. Нередко аккумулятор iPhone выдерживает более 800 циклов, теряя при этом не более 20 % своей изначальной емкости. Так что предпринять, чтобы ваш источник питания прослужил как можно дольше?

Полезные советы

Если вы не хотите преждевременно купить батарею айфон или продлить период ее службы, следует придерживаться рекомендаций производителя по эксплуатации телефона:

Избегайте в процессе использования экстремальных температур. Несмотря на то, что гаджет рассчитан на работу в достаточно широком температурном режиме, оптимальными для него являются показатели 16-22 0 С. Повышенную нагрузку источник питания будет выдерживать в мороз и при жаре свыше плюс 35 0 С. Негативно на нем сказывается и зарядка при высоких температурах. Не исключив этого, вы существенно приблизитесь к тому, чтобы купить аккумулятор iPhone преждевременно. Обратите внимание: если эксплуатировать телефон можно в диапазоне от 0 до 35 0 С, то хранить – от минус 20 до плюс 45 0 С.

С. Повышенную нагрузку источник питания будет выдерживать в мороз и при жаре свыше плюс 35 С. Негативно на нем сказывается и зарядка при высоких температурах. Не исключив этого, вы существенно приблизитесь к тому, чтобы преждевременно. Обратите внимание: если эксплуатировать телефон можно в диапазоне от 0 до 35 С, то хранить – от минус 20 до плюс 45 С. Регулярно обновляйте программное обеспечение до самой новой версии, ведь в них закладываются инновационные энергосберегающие технологии.

В процессе зарядки вынимайте телефон из чехла. Некоторые виды защитной продукции способствуют перегреву батареи айфон , что негативно сказывается на его емкостных характеристиках.

, что негативно сказывается на его емкостных характеристиках. Отключая телефон на длительное хранение, оставьте его заряженным примерно на половину. Если вы выключите его полностью разряженным, за продолжительное время он уйдет в глубокий разряд, что повлечет за собой необратимые процессы износа.

Постарайтесь избегать полных разрядов и перезарядов аккумулятора айфон. То есть не ждите, пока телефон отключится. Не оставляйте его на ночь на зарядке. Держите уровень заряда в диапазоне 15-85%. Только раз в месяц желательно разряжать телефон до 0 и восполнять его заряд до 100%.

Но если время «жизни» источника питания истекло и вам необходимо купить батарею iPhone, отдайте предпочтение качественной сертифицированной продукции. Такой, которую вы найдете в нашем интернет-магазине.