Создательница Пикачу рассказала о его прообразах

Дизайнер компании Game Freak Ацуко Нисиде хотела завести в качестве домашнего животного белку, поэтому придала покемону Пикачу черты этого зверька. Об этом она рассказал газете Yomiuri.

Покемон Пикачу является героем серии игр, аниме «Покемон» и манги. В 1996 году Ацуко Нисиде дали задание придумать обаятельного монстра, который должен был иметь две стадии эволюции и способность атаковать противника электрическими разрядами. Изначально прообразом зверька стал популярный в Японии десерт дайфуку. Однако после переработки образ Пикачу таким, каким его сейчас знает весь мир.

Имя монстра происходит от японского звукоподражания «пика-пика» и означает сверкать или блестеть.

Пикачу стал культовым персонажем, получившим широкое признание. В 2016 году он получил новую известность, став персонажем игры для смартфонов Pokemon Go.