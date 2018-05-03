Стоит ли покупать готовое ООО

Отличный способ заработка – открытие своего бизнеса. Организовать его с нуля достаточно сложно, к тому же на это потребуется немало времени. Что же делать? Купить готовое ООО. Это позволит новому владельцу фирмы получать доход с первого дня приобретения грамотно зарегистрированной компании. Искать готовое предприятие стоит с помощью специализированной организации, что даст возможность сэкономить время и избежать подписания сомнительных соглашений.

Преимущества покупки готовой фирмы

Решив купить ООО, можно рассчитывать на получение следующих преимуществ:

новый владелец компании сэкономит время, которое в будущем пригодится для развития и усовершенствования купленного дела;

запуск компании в работу возможен сразу после вступления в права собственности, а значит, получение первой прибыли не заставит себя ждать;

новому владельцу не нужно проходить регистрационные процедуры своими силами, эти моменты будут урегулированы профессиональной организацией;

готовые ООО продаются с уже зарегистрированным именем и фирменным знаком;

собственник компании может начать участвовать в трендах и торгах, оформлять кредиты на льготных условиях, проводить операции с контрагентами сразу после покупки готового бизнеса.

Широкий выбор ООО предложен на сайте профессиональной организации «Consulting group». Заказчик может заполнить специальную заявку, размещенную на странице ресурса, описать обязательные требования к необходимой ему компании, после чего система предложит ему перечень фирм, максимально соответствующих указанным пожеланиям.

Обратившись в специализированную компанию, каждый может получить:

предприятие с зарегистрированными юридическими лицами;

готовую печать;

имеющийся уставный фонд;

регистрацию фирмы в госорганах, а именно, в ИФНС , пенсионном фонде, соцстрахе;

открытый расчетный счет в проверенном финансовом учреждении;

полученные статистические коды.

Новый владелец имеет право оформить предприятие на свое имя либо на другое лицо. Заказчику предстоит выбрать ООО с расчетным счетом и без него. Выбрав организацию с оборотами и историей, легко сэкономить на рекламной кампании, к тому же появляется возможность пользоваться налаженными партнерскими связями. Приобретение фирмы и запуск ее в работу отнимет всего одни сутки. Купить готовое ООО в Москве – лучшее решение для людей, желающих предельно быстро и просто достичь финансовой стабильности и процветания.

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