Стоит ли покупать готовое ООО

Отличный способ заработка – открытие своего бизнеса. Организовать его с нуля достаточно сложно, к тому же на это потребуется немало времени. Что же делать? Купить готовое ООО. Это позволит новому владельцу фирмы получать доход с первого дня приобретения грамотно зарегистрированной компании. Искать готовое предприятие стоит с помощью специализированной организации, что даст возможность сэкономить время и избежать подписания сомнительных соглашений.
Преимущества покупки готовой фирмы
Решив купить ООО, можно рассчитывать на получение следующих преимуществ:
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новый владелец компании сэкономит время, которое в будущем пригодится для развития и усовершенствования купленного дела;
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запуск компании в работу возможен сразу после вступления в права собственности, а значит, получение первой прибыли не заставит себя ждать;
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новому владельцу не нужно проходить регистрационные процедуры своими силами, эти моменты будут урегулированы профессиональной организацией;
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готовые ООО продаются с уже зарегистрированным именем и фирменным знаком;
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собственник компании может начать участвовать в трендах и торгах, оформлять кредиты на льготных условиях, проводить операции с контрагентами сразу после покупки готового бизнеса.
Широкий выбор ООО предложен на сайте профессиональной организации «Consulting group». Заказчик может заполнить специальную заявку, размещенную на странице ресурса, описать обязательные требования к необходимой ему компании, после чего система предложит ему перечень фирм, максимально соответствующих указанным пожеланиям.
Обратившись в специализированную компанию, каждый может получить:
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предприятие с зарегистрированными юридическими лицами;
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готовую печать;
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имеющийся уставный фонд;
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регистрацию фирмы в госорганах, а именно, в ИФНС, пенсионном фонде, соцстрахе;
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открытый расчетный счет в проверенном финансовом учреждении;
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полученные статистические коды.
Новый владелец имеет право оформить предприятие на свое имя либо на другое лицо. Заказчику предстоит выбрать ООО с расчетным счетом и без него. Выбрав организацию с оборотами и историей, легко сэкономить на рекламной кампании, к тому же появляется возможность пользоваться налаженными партнерскими связями. Приобретение фирмы и запуск ее в работу отнимет всего одни сутки. Купить готовое ООО в Москве – лучшее решение для людей, желающих предельно быстро и просто достичь финансовой стабильности и процветания.
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