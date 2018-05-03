Суд одобрил арест бывшего вице-президента группы «Росгосстрах» Хачатурова

Мосгорсуд признал законным арест бывшего вице-президента группы «Росгосстрах» Сергея Хачатурова по обвинению в растрате. Об этом сообщает ТАСС.

По делу проходит также экс-акционер «Росгосстрах банка» Надежда Клепальская, которая намерена обжаловать заключение под домашний арест.

Адвокат бизнесмена утверждал, что Хачатуров, по версии следствия, совершивший преступление более восьми месяцев назад, неоднократно выезжал за границу, однако от следствия не скрывался. Сам подсудимый сообщил, что сотрудничает со следствием и дает все необходимые показания.

Однако, как рассказали РБК следователи ФСБ, банк «Открытие» подал на Сергея Хачатурова заявление о растрате, после чего тот пытался скрыться на Украине.

«Мы имеем дело с присвоением денежных средств, он может оказать давление на свидетелей, Хачатуров собрал вещи и пытался скрыться от следствия на территории Украины», — заявил собеседник издания.

Сеогей Хачатуров, брат экс-владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова, с 2016 года указывался в документах как конечный бенефициар «РГС холдинга», владевшего 52% акций «Росгосстраха». В 2017 году контроль над компанией, терпевшей с 2015 года миллиардные убытки, получил банк «Открытие».

Новый глава банка «Открытие» и председатель совета директоров «Росгосстраха» Михаил Задорнов заявлял о том, что в банке «сверху донизу» царило воровство.