Суд в Волоколамске отклонил иск о закрытии полигона «Ядрово»

Городской суд подмосковного Волоколамска отклонил иск восьми местных жителей к компании-оператору мусорного полигона «Ядрово», расположенного вблизи города. Жители, как сообщает ТАСС, требовали прекратить прием отходов и отстранить ООО «Ядрово» от управления процессом рекультивации свалки.

Также суд в мае-июне рассмотрит еще несколько коллективных исков к ООО «Ядрово». В ниж жители требуют от компании компенсации морального вреда в общей сложности в размере 5,5 млн рублей.

21 марта 77 школьников Волоколамска обратились в больницу (нескольких доставили из школ на скорой) из-за ухудшения самочувствия. Детям стало плохо из-за вони с полигона «Ядрово».

До 15 июня власти Подмосковья пообещали начать рекультивацию старой части полигона — накрыть свалку полимером и запустить систему сжигания свалочного газа.