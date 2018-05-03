Суд вынес приговор обвиняемым в растрате при строительстве космодрома Восточный

Трое фигурантов дела о растрате в ходе строительства космодрома Восточный приговорены к срокам от 6,5 до 7,5 года. Об этом заявили в пресс-службе СК России.

Отмечается, что собранные следователями доказательства были признаны судом «достаточными для вынесения приговора Андрею Ярцеву, Владимиру Денискину и Николаю Шкадину».

«В зависимости от роли каждого, они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК России („Растрата“), ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК („Организация растраты“) и ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК („Пособничество в растрате“)», — говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в 2012-2013 годах они растратили более 250 млн рублей путём закупки по искусственно завышенным ценам металлоконструкций для строительства объектов космодрома.

Суд приговорил Денискина как организатора преступления к 7,5 года лишения свободы, Ярцева — к 7 годам лишения свободы, Шкадина — к 6,5 года лишения свободы с отбыванием наказания каждым в колонии общего режима.

В феврале сообщалось, что суд постановил взыскать с фигурантов дела о хищениях на космодроме 5,16 млрд рублей по иску «Роскосмоса».