Светлана Юрченко считает, что человек должен принимать себя таким, какой он есть

Почему многие люди пытаются казаться теми, кем не являются? Врут про возраст, достижения, должность, социальный статус? Это проявление неуверенности, и даже непринятия себя. Им кажется, что легче полюбить сыгранную ими роль, чем их самих. Такие люди превращают всю свою жизнь в притворство. Это ломает фактически все отношения. Им сложно выстраивать партнерство какого-либо рода – и на работе, и в личной жизни. Вместо того, чтобы говорить прямо, они кидают намеки. Они предпочитают улыбнуться и сделать вид, что «ничего не произошло», чем сразу объяснить человеку, что не так.Некоторые врут весьма искусно, и окружающие начинают верить в созданную ими маску. Но получается, что отныне придется притворяться всю жизнь... Общение начинает угнетать, на него уходит слишком много сил. В конечном итоге такие люди разрывают отношения с друзьями и партнерами. Начните принимать себя. Говорить, что думаете. Отношения между людьми должны быть простыми как 3 рубля и прозрачными как слеза. Иначе это уже пытка, причем для обоих. ?