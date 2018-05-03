Умершего в Нью-Йорке Вадима Мулермана похоронят в Харькове

Эстрадный певец Вадим Мулерман будет похоронен в своем родном Харькове. Об этом ТАСС заявила живущая в Нью-Йорке певица Нина Бродская.

По словам Бродской, об этом ей сообщила вдова Мулермана Светлана Литвинова.

«Ее пожелание — кремировать, а прах отвезти туда, в Харьков, и там похоронить», — сообщила певица, добавив, что Мулерман «очень любил Харьков», там у него похоронены родители и брат.

Вадим Мулерман скончался в ночь на 2 мая в больнице Нью-Йорка от онкологии. Певцу было 79 лет.

В его репертуаре были песни «Лада», «Трус не играет в хоккей», «Как хорошо быть генералом» и многие другие советские шлягеры.