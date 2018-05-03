В Америке снимут фильм о восхождении Дональда Трампа

45-й президент США Дональд Трамп фото: Fotobank / GettyImagesВ Соединенных Штатах Америки журналист Гэбриэл Шерман собирается написать сценарий к фильму о президенте Дональде Трампе.По известным данным, картину планируют назвать «Ученик». В фильме будет идти речь о жизненном пути Дональда Трампа к власти.Стоит отметить, что Шерман является журналистом известного глянцевого журнала «Vanity Fair». Он утверждает, что уже более 15 лет освещает деятельность Трампа.«Я давно очарован историей происхождения молодого бизнесмена, который оказался в суровом мире Нью-Йорка 70-х и 80-х годов. Этот период очень много рассказывает о человеке и мне также есть много интересной информации», - заявил американский журналист.Напомним, ранее мы писали, что Леонардо Ди Каприо превратили в жука.