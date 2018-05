В целях конспирации: Руни Мара и Хоакин Феникс в образе total black в аэропорту Лос-Анджелеса

Хоакин Феникс и Руни Мара

С момента начала отношений 43-летнего Хоакина Феникса и 33-летней Руни Мары прошел уже почти год, а пара за это время успела засветиться вместе всего лишь несколько раз — влюбленные свою личную жизнь от посторонних глаз предпочитают скрывать, да и быть в центре внимания им, кажется, не очень-то нравится. Тем не менее спрятаться от папарацци не удавалось еще ни одной звезде. Вчера пару засняли в аэропорту Лос-Анджелеса, куда Хоакин и Руни прилетели из Рима.

В столицу Италии Феникс полетел в промо-тур фильма "Тебя никогда здесь не было" (You Were Never Really Here), в котором он исполнил главную роль, а Мара, видимо, в очередной раз решила поддержать своего возлюбленного и отправилась вместе с ним.

Желая остаться неузнанными и дабы не привлекать к себе внимания, Феникс и Мара не только оделись во все черное (лишь большой красный рюкзак на плечах актрисы стал ярким пятном в образах их обоих), но даже не снимали солнечные очки в здании аэропорта. Узнать голливудских звезд в этой паре было действительно не так легко — выглядели Хоакин и Руни как простые обыватели. Впрочем, Феникса выдала его обувь — излюбленные черно-белые кеды, в которых он регулярно выходит в свет. Их удобство оценила и актриса, которая тоже сделала выбор в их пользу.