В экономической зоне Суэцкого канала создадут российскую промышленную зону

Россия одобрила проект соглашения между правительствами России и Египта о создании и обеспечении условий деятельности Российской промышленной зоны (РПЗ) в Экономической зоне Суэцкого канала, сообщается на сайте кабмина.

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Создание РПЗ обусловлено необходимостью увеличения экспорта на перспективные рынки российской промышленной продукции, формирования устойчивых производственных цепочек в странах-импортёрах.

Цель соглашения — создание и обеспечение условий деятельности Российской промышленной зоны в районе города Порт-Саид Восточный для локализации производственных мощностей российских компаний и последующего продвижения высокотехнологичной промышленной продукции на перспективные рынки Ближнего Востока и Африки.

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