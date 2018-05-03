В Крым и на Северный Кавказ пришла аномальная жара

На Северный Кавказ, в Крым и на юг Европейской части России пришла аномально жаркая погода. Жителей предупреждают об опасности солнечных ожогов.

«В Крыму, республиках Северного Кавказа, на Кубани и в Ставрополье, в южных районах Ростовской и Волгоградской областей сегодня, 3 мая и в ближайшие сутки ожидается высокий уровень ультрафиолетовой облученности», — говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Днем синоптики советуют «принять меры по защите организма от воздействия жесткого ультрафиолета».

В Крымском гидрометцентре отмечают, что 3-4 мая в степных и предгорных районах Крыма ожидается аномально-жаркая погода, среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 7°С и более.

Днем воздух на полуострове будет прогреваться до 26…31°С.

На Кубани и в Адыгее такая же по-летнему теплая погода установилась на выходных, передает ТАСС.

Напротив, на Урале весна запаздывает. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС, в ближайшее время в Свердловской области местами пройдут сильные дожди, на севере возможен мокрый снег.