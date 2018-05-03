В Николаевском зоопарке стая бродячих собак загрызла четырех альпак

В зоопарке Николаева стая бродячих собак загрызла четырех альпак (альпаки — домашние парнокопытные животные, произошедшие от викуньи. Их разводят в высокогорном поясе Южной Америки: — ред.). Как сообщили в зоопарке, инцидент произошел в три часа ночи 1 мая. Собаки проникли на территорию зоопарка через дыру в заборе и залезли в вольер к животным. Камеры видеонаблюдения, установленные в зоопарке, зафиксировали, как псы проникли на территорию через отверстие в ограде.

Информацию о происшествии зоопарк обнародовал только сегодня потому, что 3-го мая учреждение обратилось в охранную фирму с претензиями. «Пост видеонаблюдения находится в помещении охраны. К сожалению, охрана зоопарка вовремя не установила этот факт. Собаки проникли в вольер к альпакам и загрызли четырех животных. Тем самым зоопарку нанесен значительный ущерб», — говорят в зоопарке.

Зоопарк требует от охранной компании компенсации стоимости животных — от 150 тыс. до 180 тыс. грн.

В направленном охранной организации письме подчеркивается тот факт, что инцидент произошел несмотря «на неоднократные инструктажи и собеседования».

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