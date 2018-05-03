В Нижнем Новгороде перекрыли дорогу из-за роста услуг ЖКХ

Жители Автозаводского района Нижнего Новгорода сегодня утром пригнали фуру с прицепом и перекрыли дорогу рядом с офисом компании «Волгаэнергосбыт», сообщает ГТРК «Нижний Новгород».

Жители пытаются добиться от компании разъяснений в связи с резким повышением платы за отопление.

«Дело в том, что перед майскими праздниками автозаводцы получили квитанции, в которых сумма за отопление, с учетом доплаты, начинается от 4 тысяч рублей и достигает 12 тысяч», — говорится в заметке.

На несанкционированном митинге собралось около 300 автозаводцев, в основном пенсионеров, для которых суммы в платежках стали неподъемными.

Жители также готовят «масштабный народный сход», который должен пройти на следующей неделе.

В паблике «Типичный Нижний Новгород» «ВКонтакте» сообщается, что в сегодняшней акции приняли участие около 200 человек.