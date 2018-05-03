В Новосибирске открылась выставка художника – участника Великой Отечественной войны

В Доме офицеров Новосибирского гарнизона состоялось открытие выставки графических работ «Война глазами очевидца» участника Великой Отечественной войны Ивана Титкова. Художник награжден двумя орденами «Красной звезды», «Отечественной войны I степени», медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Москвы».

На экспозиции представлены графические произведения, охватывающие период Великой Отечественной войны. Особый интерес вызывает цикл портретов офицеров Красной Армии, воинов-сибиряков, зарисовки концентрационного лагеря Бухенвальд.

Также гости выставки увидят вырезки из советских газет с рисунками Ивана Титкова. На открытии экспозиции «Война глазами очевидца» присутствовали родственники, коллеги художника, ветераны Вооруженных Сил РФ и студенты.

Иван Васильевич Титков шёл дорогами Великой Отечественной войны все четыре года. Сибирский художник служил артиллеристом-разведчиком штаба 117-й гаубичной артиллерийской бригады. Уже в послевоенное время полностью посвятил себя творчеству. Удостоен звания «Заслуженный деятель искусств РСФСР», «Народный художник РСФСР». В 2000 году был признан «Гражданином XX века Новосибирской области».