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В оккупированной Горловке во время взрыва подростку оторвало кисть руки


Добавлено: 03 май 2018 в 11:47, Категория: Украина
В оккупированной Горловке во время взрыва подростку оторвало кисть руки

В оккупированной Горловке Донецкой области трое 12-летних воспитанников интерната для детей с проблемами речи обнаружили в центре города взрывное устройство, которое взорвалось в руках у одного из подростков.

В соцсетях местные жители отмечают, что подростка посекло осколками. Один из осколков распорол подростку живот и задел печень, также ему оторвало кисть руки.

При этом двое других детей не пострадали. Их с места происшествия забрали сотрудники «МГБ ДНР».

На данный момент пострадавшего ничего неизвестно. Кроме того отсутствует информация, вернулись ли ребята из «МГБ» домой.


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Добавлено: 03 май 2018 в 11:47, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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