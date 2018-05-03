В Роскомнадзоре заявили об отсутствии претензий к Viber

Поводов для блокировки Viber в России пока нет, заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

«Сейчас пока по Viber никаких предпосылок по блокировке нет», — приводит его слова РИА Новости.

Чиновник отметил, что заблокировать можно любой сервис, включенный в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), если он не исполняет требований закона.

«У нас закон, какой есть. Как вы видели на примере Telegram, любой мессенджер, любая площадка, которая является ОРИ и не дает те данные, которые необходимо дать по закону ФСБ, может попасть под блокировку», — сообщил замглавы ведомства.

При этом Viber в настоящее время не включен в реестр ОРИ.