В России создадут интернет-магазин для участия малого бизнеса в госзакупках

Правительство утвердило создание единого агрегатора торговли для проведения госзакупок малого объема.

Речь идет о пилотном проекте, который начнет работать 1 июля. Предполагается, что с 1 ноября использование этого агрегатора госкомпаниями будут обязательным.

Цель проекта — расширить возможности предпринимателей «предлагать свои товары, работы, услуги государственным заказчикам».

«Используя агрегатор торговли, заказчик сможет выбирать наиболее качественный товар по оптимальной цене», — сообщает пресс-служба кабмина.

Агрегатор создается для закупок товаров без тендера на сумму до 400 тысяч рублей.