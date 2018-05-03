В сейме Латвии предложили ограничить вещание российских телеканалов

Группа депутатов сейма Латвии подготовила законопроект, обязывающий телекомпании транслировать 90% программ на языках Евросоюза.

Предложение передано на рассмотрение профильным комиссиям латвийского парламента. Ранее националисты парламента критиковали предприятие Lattelecom, контролируемое государством, за ретрансляцию российских телепрограмм. Читайте по теме

Сейм Латвии разрешил запрещать телеканалы и обязал радиостанции вещать по-латышски

Глава компании Гатис Кокинс заявил, что их отключат только в случае, если подобный приказ последует от регулятора — Национального совета по электронным СМИ.

Председатель комиссии по национальной безопасности Либиня-Эгнере, объясняя законодательную инициативу депутатов, заявила: «Длительная неспособность ответственных за отрасль Министерства культуры и Национального совета электронных СМИ предложить решение проблемы привела к тому, что сейчас нужно уже тушить пожар и срочно разрабатывать решения по ограничению растущего влияния пропаганды», за которую ряд латвийских депутатов принимают вещание на русском языке.

Яндекс.Дзен

Шойгу рассказал, сколько средств выделили на повышение зарплат и пенсий военных

Как навести порядок на информационном рынке

Лифты станут безопасными