В Сирии разбился российский Су-30

Истребитель Су-30СМ российских ВКС потерпел катастрофу в Сирии, погибли оба пилота самолета, цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы Минобороны РФ.

Катастрофа произошла около 09:45 мск над акваторией Средиземного моря, когда истребитель набирал высоту после вылета с российской базы «Хмеймим».

«По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Никакого огневого воздействия по самолету не было», — отмечает министерство.

В соцсетях публикуют фотографии с места падения самолета.

fall of a #Russian plane in the sea off the port city of #Jabla in #Syria pic.twitter.com/M9b2loCTMA

— MOHAMMED GHORAB (@MGhorab3) 3 мая 2018 г.