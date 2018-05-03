В Сирии разбился российский Су-30СМ

В Сирии потерпел крушение российский истребитель Су-30СМ. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-релиз Минобороны России.

«3 мая около 9:45 мск при наборе высоты после взлёта с аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ», – рассказали в министерстве.

В результате инцидента оба летчика погибли. По предварительной информации, причиной крушения могло стать попадание птицы в двигатель, а огневого воздействия по самолету не было.

Напомним, в марте в Сирии разбился российский Ан-26.

Фото: uacrussia.ru (иллюстративное)