В США снимут фильм о приходе Дональда Трампа к власти

Фильм, рассказывающий историю о приходе к власти Дональда Трампа, планируют снять в Соединенных Штатах Америки — сообщает тематическое издание The Hollywood Reporter.По данным THR, над байопиком о сорок пятом президенте США поработает Габриэль Шерман, спецкорреспондент издания Vanity Fair. Шерман, который будет, в частности, писать сценарий будущего фильма, известен как автор книги о Роджере Эйлсе, основателе Fox News."Я писал о Дональде Трампе на протяжении пятнадцати лет, работая в СМИ, так что этот человек в какой-то степени близок мне", — заявил Шерман.Журналист, кроме того, отметил, что история Дональда Трампа — это то, что очаровывает его. История прихода Трампа к власти, по словам Шермана, будет рассказана людьми, которые оказали значительное влияние на действующего американского главу.Уже сейчас известно, что будущий фильм получит название "Ученик" (ну хоть не "Новичок"!) — так называется популярный телевизионный проект, который вел Трамп. О дате начала съемок байопика о Трампе пока что ничего не сообщается. Но есть сведения, согласно которым финансированием фильма будет заниматься компания Gidden Media.