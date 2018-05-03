В США умер певец Вадим Мулерман

В Нью-Йорке умер советский эстрадный певец Вадим Мулерман. О смерти исполнителя сообщила его близкая подруга и коллега по сцене Нина Бродская."Спешу сообщить вам очень неприятную весть! Ушел из жизни человек, спевший и записавший большое число популярных песен на радио и телевидении, известный певец Вадим Мулерман! Память о нем будет еще долго жить в наших сердцах, а песни в его исполнении не раз будут согревать всем нам душу!" — написала Бродская на своей странице в Facebook.По ее словам, певец скончался минувшей ночью в госпитале, где он провел неделю. Причину болезни и смерти, отмечает Бродская, установить не удалось. Вадима Мулермана похоронят на родине в Харькове.Вадим Мулерман родился в 1938 году. Советским слушателям он известен по песням "Лада", "Трус не играет в хоккей", "Как хорошо быть генералом" и многим другим.