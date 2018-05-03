В Волгограде проведена первая ночная репетиция военного парада в честь Дня Победы

В Волгограде, на площади Павших Борцов, прошла первая ночная репетиция парадных расчетов в честь Дня Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941 -1945 года.

В парадном строю по главной площади города прошли знаменные группы, рота Почетного караула в форме одежды трех видов Вооруженных Сил, около 1,5 тыс. военнослужащих гарнизона, курсанты академии МВД, МЧС, представители Национальной гвардии, кадеты Волгоградского кадетского казачьего корпуса, а также учащиеся школ ДОСААФ России.

В ходе репетиции были отработаны элементы приветствия участников парада старшими начальниками, вынос знамен, а также прохождение торжественным маршем парадных расчетов.

Следующая ночная репетиция пройдет 5 мая с привлечением боевой и специальной техники.