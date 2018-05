Вирус помогает наездникам и их смертельным врагам

Группа исследователей из Вагенинского университета в Нидерландах и Института химической экологии Общества Макса Планка в Йене под руководством Эрика Пулмана (Erik H. Poelman) выяснили неожиданные подробности взаимоотношений между различными видами паразитических наездников, гусеницами и растениями. Они установили, что средство, используемое наездниками для подавления иммунной системы гусениц, одновременно привлекает к ним их врагов.

Как известно, наездники откладывают свои яйца в других насекомых, часто – гусениц. Личинки наездников развиваются внутри гусеницы, постепенно поедая ее. Но биологам давно известно также, что существуют наездники, откладывающие яйца в личинок других наездников. Получается, что в теле гусеницы живут личинки одного наездника, а в них паразитируют личинки второго вида. Такое явление называют гиперпаразитизмом, или сверхпаразитизмом. Сверхпаразитов также называют паразитами второго порядка, а их хозяев – паразитами первого порядка. В редких случаях цепочка из паразитирующих видов может быть еще длиннее. Например, в гусеницах бабочек белянок живут личинки наездника Apanteles glomeratus, в них – личинки другого наездка (Dibrachys boucheanus), а в них, в свою очередь – личинки третьего (Asecodes albitarsus).

Энтомологи заметили, что наездники-сверхпаразиты разыскивают своих жертв, используя характерный запах, который испускает растение, когда его листья едят гусеницы, в которых живут личинки наездников-паразитов первого порядка. Теперь ученые определили причину появления этого запаха. Как оказалось, его виновником становится наездник-паразит первого порядка, который, получается, сам привлекает к себе гибельную угрозу. Дело в том, что, откладывая яйца в гусеницу, наездник одновременно заражает ее вирусом, который подавляет реакцию ее иммунной системы на проникновение паразита. Но тот же вирус передается от гусениц и растению, заставляя их менять запах и привлекать сверхпаразита. Ученые экспериментально проверили это наблюдение, выделив вирус и искусственно заразив им дикую капусту. Зараженные растения после этого стали выделять запах, привлекающий наездника-сверхпаразита (Lysibia nana).

Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. О других необычных случаях взаимоотношений наездников, гусениц и вирусов можно прочитать в особом очерке.