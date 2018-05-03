«Владимир Владимирович, не дайте погубить Россию!»

"Уважаемый Владимир Владимирович!

Мы высоко оцениваем Ваши усилия по защите суверенитета страны в ситуации крайнего обострения политического противостояния в мире.

Против нашего государства развязана неприкрытая война, одно из стратегических направлений которой – замена нравственного кода нации.

Для его защиты в России приняты «Основы государственной культурной политики на период до 2025 г.» и «Стратегия национальной безопасности РФ», называющие ведущим направлением «приоритет духовного над материальным», а традиционные культурные, семейные и духовно-нравственные ценности обозначены как объекты национальной безопасности, подлежащие защите государства.

К сожалению, в последние десятилетия современному миру была насильственно навязана «гендерная» идеология (Gender mainstreaming), которая стала средством политического шантажа государств и механизмом переидентификации наций.

Понятие «гендер» — искусственное, специально созданное в 80-гг. прошлого столетия с целью заменить в обиходе медицинские термины «гомосексуализм» и «педерастия», отменить биологический пол и ввести вместо него пол «социальный», т.е. собственное представление человека о том, кто он, мужчина или женщина, независимо от того, кем он является на самом деле. Это – механизм замены ценностной матрицы цивилизации, и он насильственно насаждается в национальных государствах.

Принятые в 2013 г. российские законы о запрете пропаганды извращений среди несовершеннолетних, а также о запрете усыновления российских сирот в однополые сожительства в России и за рубежом, дали сигнал всему миру о готовности России защищать свой нравственный суверенитет и послужили началом новой поляризации мира. Несмотря на это, давление мирового гомосексуального лобби стремительно нарастает.

7 декабря 2017 г. в Общественной палате РФ прошла международная конференция «Гендерное равенство – революция или эволюция?», на которой главный советник Европейской службы внешних действий по гендерным вопросам посол Мара Маринаки призвала подписать и ратифицировать так называемую Стамбульскую конвенцию, поскольку иначе «будет невозможно воплотить в практику такие фундаментальные европейские ценности, как «гендерное» равенство».

«Конвенция о предупреждении и пресечении насилия в отношении женщин и бытового насилия» (Стамбульская конвенция) вызывает массовые протесты общества по всему миру. Среди её принципов – «определение

гендерной принадлежности как социально сконструированной категории», «политика, направленная на изменение поведения, ролей и стереотипов», «недопустимость ссылок на культуру, традиции, религию и т.н. «соображения чести».

Понятие «гендер», от которого отталкиваются в своих стратегиях авторы документа, разрушает существующий институт семьи, нивелирует традиционные ценности, легализует всевозможные виды извращений.

Под предлогом борьбы с различными «видами насилия» (физическое, сексуальное, психологическое, экономическое) планируется перехват родительских прав, создание приоритета прав извращенцев, атомизация семьи, принудительный отказ от традиционных ценностей.

Нас обезпокоило размещённое в СМИ заявление Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о том, что Россия должна присоединиться r Стамбульской конвенции и ратифицировать её, и что сама она уже получила предложение войти в рабочую группу для выработки соответствующего решения.

В мае 2018 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовится принять новую редакцию Международной классификации болезней (МКБ-11), в которой, «исходя из гуманистических соображений» и на основании «новых стандартов прав человека», планируется осуществить массовую «депатологизацию» сексуальных отклонений.

Главным критерием для определения патологии теперь предлагается считать только наличие дискомфорта и переживаний самих субъектов с половыми нарушениями, и наблюдать их будут уже не психиатры, а сексологи и психологи, поскольку, по мнению ВОЗ, терапия сексуальных отклонений «выходит за рамки этической практики».

В МКБ-11 появится группа «Состояния, связанные с сексуальным здоровьем», куда из раздела болезней переместят группы F64, F65, F66 (эгодистоническую половую ориентацию, в том числе, гомосексуальную, а также фетишизм, трансвестизм, транссексуализм, садомазохизм и др.). Патология и норма станут просто дружественными видами «сексуального» здоровья, а трансгендером можно будет считать ребёнка с 5 лет (!).

Термины «противоположный пол» и «анатомический пол» планируется заменить на «приписанный при рождении пол» и «ассоциируемый пол» (в том числе, ассоциация с «третьим» полом и т.п.).

При этом важно понимать, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) – всего лишь общественная организация, пусть даже международного уровня, но именно ВОЗ в 1990 г. стала проводником идеи всемирной легализации гомосексуализма. Считаем, что уже пришло время всерьёз задаться ключевым вопросом: насколько широко могут простираться права общественных организаций по отношению к нравственному суверенитету национальных государств и ценностным установкам нации?

К сожалению, в настоящее время внутри России также чрезвычайно обострилась опасность легализации половых извращений.

Так, на рассмотрении в Минздраве РФ находится проект «Порядка оказания сексологической помощи населению», который повторяет позиции МКБ-11 и выводит рубрики F52, F64, F65 и F66 из компетенции психиатра в ведение сексолога, для чего в стране предусмотрено создание широкой сети сексологических кабинетов.

В январе Минздрав выпустил скандальный приказ о введении с 2018 г. ускоренного (в течение 30 дней) порядка изменения пола для любого желающего и выдачи ему новых документов для ЗАГСа.

Год назад в России Правительством РФ была принята «Национальная стратегия действий в интересах женщин», противоречащая утвержденным Вами, господин Президент, «Основам государственной культурной политики» и «Стратегии национальной безопасности».

«Национальная стратегия действий в интересах женщин», фактически, создала в стране новый политический субъект – феминизм, провозгласила начало борьбы «с социальными установками о роли женщины как матери и домохозяйки», и обозначила своей целью принятие «гендерного» законодательства.

В октябре 2017 г. в Государственной Думе была создана рабочая группа под руководством депутата О.Пушкиной (в составе И.Родниной, П.Крашенинникова и др.), которая готовит к принятию во втором чтении законопроект № 284965-3 «О равенстве прав мужчин и женщин». Но в российском законодательстве «равноправие женщин и мужчин» представлено более чем избыточно: Конституция (ст.19, 29, 34, 35, 36, 37), Трудовой кодекс, Закон об образовании, Гражданский, Административный и Уголовный кодекс и другие нормативные акты уже содержат указанные нормы, поэтому настоящий смысл закона – в легализации «гендера» (социального пола) и замене им пола биологического.

Закон № 284965-3 предусматривает переориентирование общества на приоритет прав извращенцев, «гендерное» квотирование, в том числе, на всех уровнях власти, «гендерный» баланс, «гендерную» экспертизу; «гендерное» образование и воспитание детей; уголовную и административную (штрафы до 1 млн.руб. в бюджет обиженного) ответственность за «гендерную» дискриминацию, первоочередное и бесплатное социальное обслуживание «жертв гендерной дискриминации», «позитивную дискриминацию» нормального большинства, замену понятия «семья» на понятие «лица с семейными обязанностями»; борьбу с носителями традиционной мужской роли – западная технология «харассмента».

«Гендерные» уполномоченные для защиты прав «гендеров» получат право доступа к любым (согласно предлагаемой в законе формулировке) документам и смогут игнорировать презумпцию невиновности. В думские фракции её спикером для обсуждения уже направлено письмо с предложением утвердить на должность федерального «гендерного» уполномоченного кандидатуру депутата Пушкиной.

Принятие модельного закона о «гендерном» равенстве нарушает ст. 19 Конституции РФ, гарантирующую равенство прав и свобод мужчин и женщин и равные возможности для их реализации, а также действующие российские законы, разрушает нравственный суверенитет нации, подрывает существующие моральные устои общества, дополнительно дестабилизирует его в этот сложный период времени.

Уважаемый Владимир Владимирович! Понимая важность и сложность задач, стоящих перед Президентом России в современной ситуации, призываем Вас обратить пристальное внимание на эту опасность и пресечь действия, создающие прямую угрозу национальной безопасности России.

Просим Вас защитить Отечество и употребить Ваши полномочия для того, чтобы:

1. Не подписывать и не ратифицировать «Конвенцию о предупреждении и пресечении насилия в отношении женщин и бытового насилия» (Стамбульскую конвенцию) как документ, несущий непосредственную угрозу нравственному суверенитету и национальной безопасности страны.

2. Не допустить принятия и реализации в России новой редакции Международной классификации болезней (МКБ-11) в части подходов к классификации сексуальных расстройств, а также не допустить их дублирования в отечественном правовом поле.

3. Отменить приказ Минздрава РФ от 23 октября 2017 года N 850н «Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола» (об ускоренном порядке смены пола).

4. Не допустить подписания приказа Министра здравоохранения «О внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 мая 2012 г. № 566н», переводящего помощь пациентам с сексуальной патологией из сферы клинической психиатрии в сферу консультативной сексологии – вплоть до широкого и открытого обсуждения с профессиональным сообществом и общественностью.

5. Наложить мораторий на реализацию «Национальной стратегии действий в интересах женщин в РФ» до широкого общественного обсуждения.

6. Инициировать отклонение законопроекта № 284965-3 «О государственных гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации (О государственных гарантиях равноправия женщин и мужчин)», как антидемографического, антигосударственного и безнравственного, представляющего самую серьёзную угрозу для национальной безопасности России".

Обращение к Президенту подписали: