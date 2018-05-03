Враг не пройдёт

Показать меню
Актуально
Украину ждет очередная волна “газового кризиса”, - эксперты - 07:41 Украину ждет очередная волна “газового кризиса”, - эксперты Военные тайны: о попавших в Россию «умных» ракетах Трампа, захваченных - 07:49 Военные тайны: о попавших в Россию «умных» ракетах Трампа, захваченных террористах СБУ и ответном ударе по США (ВИДЕО) Путин поставил Трампа в тупик, американский президент обратился за помощью - 08:00 Путин поставил Трампа в тупик, американский президент обратился за помощью Мемория. Игорь Акимушкин - 08:13 Мемория. Игорь Акимушкин National Interest выявили главного врага США - 09:00 National Interest выявили главного врага США Севастополь готовится к большому благотворительному офицерскому балу - 09:19 Севастополь готовится к большому благотворительному офицерскому балу Несимметрично и по самому больному: Россия уводит контракты из-под носа США - 09:30 Несимметрично и по самому больному: Россия уводит контракты из-под носа США В Иране суд запретил Telegram - 10:01 В Иране суд запретил Telegram Грицак рассказал о задачах СБУ после завершения АТО - 10:19 Грицак рассказал о задачах СБУ после завершения АТО Украина делает ставку на силовое решение конфликта на Донбассе - 10:32 Украина делает ставку на силовое решение конфликта на Донбассе В центр Киева стянули сотни правоохранителей - 10:42 В центр Киева стянули сотни правоохранителей В Екатеринбурге после взрыва в многоэтажном доме начался пожар - 10:47 В Екатеринбурге после взрыва в многоэтажном доме начался пожар СМИ обнародовали вопросы Мюллера к Трампу по «российскому делу» - 10:47 СМИ обнародовали вопросы Мюллера к Трампу по «российскому делу» Пентагон опроверг причастность США к недавним ударам по Сирии - 10:47 Пентагон опроверг причастность США к недавним ударам по Сирии Посольство РФ в Сиэтле прокомментировало снятие российского флага - 10:47 Посольство РФ в Сиэтле прокомментировало снятие российского флага Стена старинного здания рухнула в центре Астрахани - 11:11 Стена старинного здания рухнула в центре Астрахани Юха Метсола перешел в ХК "Салават Юлаев" - 11:28 Юха Метсола перешел в ХК
» » Враг не пройдёт

Враг не пройдёт


Добавлено: 03 май 2018 в 06:19, Категория: Новости на сегодня
Враг не пройдёт

Собранный в русских лесах валежник просьба приносить в Центр стратегических исследований...

Весна. Расцветают золотые одуванчики — цветы русского рая. Червячки, которых ловят скворцы, требуют сменяемости власти. Псковские мужики стали переливать через край. В Армении, к удивлению МИДа, победила антирусская оппозиция. Мария Захарова после ночной вечеринки воскликнула: «Армения, мы с тобой!»

Игорь Шувалов уходит с поста вице-премьера в министерство собаководства разводить мелких собачек.

На военно-воздушную базу Хмеймим напали дроны в виде божьих коровок. Скрипалей c телеэкранов вновь вытесняет Джигарханян. Кудрин заявляет, что денег нет, но успокаивает россиян, говоря, что реформ не будет. Дерипаска разорился, но не настолько, чтобы Россия легко вздохнула.

Ксения Собчак, подверженная весенним инстинктам, устраивает политическую свадьбу с Дмитрием Гудковым. Россия примеряет на себя мини-юбку одинокой полукровки. Алексей Чесноков, обедая в дорогом ресторане Монако, подавился королевской креветкой. Жириновский из-под кровати призывает Россию обстрелять американские авианосцы ракетами. Слуцкий ходит в Думу в перчатках, чтобы не оставлять отпечатки пальцев.

Навальный скупает ползунки для своих сторонников, готовясь вывести их на Тверскую. Через два года русские беспилотники будут нырять из неба в океан у берегов Британии и смывать англосаксов с нудистских пляжей.

Американские коллеги выгнали русских дипломатов из консульства. Американские партнёры готовят для России новый пакет санкций. Тереза Мэй нанесла тайный визит в республику Марий Эл.

Трамп пригласил Настю Рыбку в Овальный кабинет Белого дома, чтобы там её подробно рассмотреть.

Объединение двух Корей в корне изменит геополитическую ситуацию в Вологодской области. В Чистых прудах в Москве завелась большая рыба, говорящая на суахили. Московский «Спартак» полностью укомплектован бразильцами. В Кремле собрались политологи, чтобы помечтать об образе будущего. Вынос Ленина из мавзолея входит в число приоритетных программ развития.

Дружественный Казахстан позволяет американцам открыть две военно-морские базы на Каспии. На свалке в Волоколамске произошёл очередной выброс силой в 12 баллов. Волонтёры решили взять под контроль размножение тли в Саратовской области.

Памятник Ельцину, открытый Церетели в Москве, оказался испорченным памятником Мартину Лютеру Кингу. В знак солидарности с Кириллом Серебренниковым все режиссёры Москвы надели электронные браслеты. В Тольятти выходит первый автомобиль, работающий на газе «Новичок».

На московские кладбища поступили партии искусственных роз с натуральным запахом. Ваганьковское и Арлингтонское кладбища объявили себя кладбищами-побратимами. Собранный в русских лесах валежник просьба приносить в Центр стратегических исследований. Согласно данным «Левада-центра», среди костромских ворон усиливаются протестные настроения. Реформы в России начнутся в период полного солнечного затмения, поэтому их начало будет не всеми замечено.

У чудотворной иконы Божьей Матери в Казани льются из глаз кровавые слёзы.


Материалы по теме:

Навальный жестко отреагировал на предложение Собчак о сотрудничестве
Ксения Собчак призвала российских спортивных чиновников во главе с Мутко уйти в отставку
Падение доходов россиян закончилось — Шувалов
Вице-премьер Шувалов призвал россиян научиться потреблять отечественное
Добавлено: 03 май 2018 в 06:19, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Мемория. Людмила Нарусова

Мемория. Людмила Нарусова

Стало известно имя нового тренера Андрея Ярмоленко в Германии

Стало известно имя нового тренера Андрея Ярмоленко в Германии

CNN рассказал, как Су-27

CNN рассказал, как Су-27 "непрофессионально" перехватил американский самолет над Балтией

Палата общин парламента Британии приняла свой «акт Магнитского»

Палата общин парламента Британии приняла свой «акт Магнитского»

Новости России
еще новости
Пожар на территории Хинганского заповедника в Приамурье потушили

Пожар на территории Хинганского заповедника в Приамурье потушили

Экспедицию по поиску затонувших в Финском заливе подлодок начнут 30 апреля

Экспедицию по поиску затонувших в Финском заливе подлодок начнут 30 апреля

«Аэрофлот» пообещал уволить стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом

«Аэрофлот» пообещал уволить стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом

Telegram сообщил о постепенном восстановлении работы после сбоя 

Telegram сообщил о постепенном восстановлении работы после сбоя 

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Инсайдеры говорят: новый роман Бруклина Бекхэма

Инсайдеры говорят: новый роман Бруклина Бекхэма

Новые фото Кайли Дженнер в купальнике и ее трехмесячной дочери

Новые фото Кайли Дженнер в купальнике и ее трехмесячной дочери

Кэти Холмс и Джейми Фокс на свидании в Нью-Йорке

Кэти Холмс и Джейми Фокс на свидании в Нью-Йорке

Почему в 90-е все были без ума от Натальи Ветлицкой и чем она занимается сейчас

Почему в 90-е все были без ума от Натальи Ветлицкой и чем она занимается сейчас

Новости политики
еще новости
Украина собирается ввести новый пакет санкций против России

Украина собирается ввести новый пакет санкций против России

Как проводят досуг гвардейцы в зоне АТО (фото)

Как проводят досуг гвардейцы в зоне АТО (фото)

Пашинян объявил о продолжении революции в Армении

Пашинян объявил о продолжении революции в Армении

«Политики заткнули уши»: Россиянин сам себе провел операцию в украинском плену

«Политики заткнули уши»: Россиянин сам себе провел операцию в украинском плену

Новости экономики
еще новости
Премьер-министр Украины озвучил главную задачу страны на следующие четыре года

Премьер-министр Украины озвучил главную задачу страны на следующие четыре года

Суд ЕС встал на сторону «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» 

Суд ЕС встал на сторону «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» 

Несимметрично и по самому больному: Россия уводит контракты из-под носа США

Несимметрично и по самому больному: Россия уводит контракты из-под носа США

Украину ждет очередная волна “газового кризиса”, - эксперты

Украину ждет очередная волна “газового кризиса”, - эксперты

Новости общества
еще новости
Военные корабли Североатлантического альянса вошли в Чёрное море

Военные корабли Североатлантического альянса вошли в Чёрное море

Военно-Морской Политехнический Институт ВУНЦ ВМФ вышел на новый качественный уровень научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

Военно-Морской Политехнический Институт ВУНЦ ВМФ вышел на новый качественный уровень научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

Самый жаркий день с начала года зафиксирован в Москве

Самый жаркий день с начала года зафиксирован в Москве

В Самаре появились инопланетяне – очевидцы

В Самаре появились инопланетяне – очевидцы

Происшествия
еще новости
В Москве 15-летний подросток подозревается в убийстве студентки

В Москве 15-летний подросток подозревается в убийстве студентки

ДТП в Крыму: названо число пострадавших

ДТП в Крыму: названо число пострадавших

На Украине мужчина бросил в беседку с «шумными» детьми «коктейль Молотова»

На Украине мужчина бросил в беседку с «шумными» детьми «коктейль Молотова»

ДТП с 4 автомобилями произошло в Ростове-на-Дону

ДТП с 4 автомобилями произошло в Ростове-на-Дону

Новости Украины
еще новости
ООС решило оптимизировать систему блокпостов в Донбассе

ООС решило оптимизировать систему блокпостов в Донбассе

Компания Cambridge Analytica прекращает свое существование

Компания Cambridge Analytica прекращает свое существование

На Волыни спасли от самоубийства бойца АТО

На Волыни спасли от самоубийства бойца АТО

«Тыловой вояка»: соцсети взорвали новые фото главаря «ДНР»

«Тыловой вояка»: соцсети взорвали новые фото главаря «ДНР»

Мировые новости
еще новости
Медики раскрыли секрет происхождения перхоти

Медики раскрыли секрет происхождения перхоти

Учeныe из Гapвapдa: тpeти пpeждeвpeмeнныx cмepтeй мoжнo избeжaть, oткaзaвшиcь oт мяca

Учeныe из Гapвapдa: тpeти пpeждeвpeмeнныx cмepтeй мoжнo избeжaть, oткaзaвшиcь oт мяca

Командующий Операцией Объединенных Сил заявил о готовности завершить конфликт на Донбассе

Командующий Операцией Объединенных Сил заявил о готовности завершить конфликт на Донбассе

Пророссийские боевики совершили очередное преступление против мирного населения Донбасса

Пророссийские боевики совершили очередное преступление против мирного населения Донбасса




Лента новостей
Медики раскрыли секрет происхождения перхоти - 01:05 Медики раскрыли секрет происхождения перхоти"Ливерпуль" побил рекорд Лиги чемпионов по количеству голов за один сезон - 00:47 Компания Cambridge Analytica прекращает свое существование - 00:21 Компания Cambridge Analytica прекращает свое существованиеХоккей в концертном зале: сборная России прибыла на чемпионат мира - 00:14 Хоккей в концертном зале: сборная России прибыла на чемпионат мираУмер певец Вадим Мулерман - 23:54 Умер певец Вадим МулерманИнсайдеры говорят: новый роман Бруклина Бекхэма - 23:40 Инсайдеры говорят: новый роман Бруклина БекхэмаНовые фото Кайли Дженнер в купальнике и ее трехмесячной дочери - 23:40 Новые фото Кайли Дженнер в купальнике и ее трехмесячной дочериКэти Холмс и Джейми Фокс на свидании в Нью-Йорке - 23:40 Кэти Холмс и Джейми Фокс на свидании в Нью-ЙоркеВ Москве 15-летний подросток подозревается в убийстве студентки - 23:32 В Москве 15-летний подросток подозревается в убийстве студенткиНа Волыни спасли от самоубийства бойца АТО - 23:28 На Волыни спасли от самоубийства бойца АТОУчeныe из Гapвapдa: тpeти пpeждeвpeмeнныx cмepтeй мoжнo избeжaть, oткaзaвшиcь oт мяca - 23:26 Учeныe из Гapвapдa: тpeти пpeждeвpeмeнныx cмepтeй мoжнo избeжaть, oткaзaвшиcь oт мяcaБез шансов для соперниц: баскетболистки УГМК в 12-й раз выиграли золото ЧР - 23:12 Без шансов для соперниц: баскетболистки УГМК в 12-й раз выиграли золото ЧРНазваны самые пьющие профессии - 23:00 Названы самые пьющие профессииВоенно-Морской Политехнический Институт ВУНЦ ВМФ вышел на новый качественный уровень - 22:35 Военно-Морской Политехнический Институт ВУНЦ ВМФ вышел на новый качественный уровень научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
Последние новости
Выживших нет: число жертв крушения военного самолёта США растёт (ФОТО, ВИДЕО) - 07:14 Выживших нет: число жертв крушения военного самолёта США растёт (ФОТО, ВИДЕО) Где скрываются обитатели Марса, выяснили ученые - 06:59 Где скрываются обитатели Марса, выяснили ученые Враг не пройдёт - 06:19 Враг не пройдёт Премьер-министр Украины озвучил главную задачу страны на следующие четыре года - 05:54 Премьер-министр Украины озвучил главную задачу страны на следующие четыре года Израиль дал Америке повод для новой большой войны - 05:21 Израиль дал Америке повод для новой большой войны Xiaomi намекает на выпуск нового продукта - 05:00 Xiaomi намекает на выпуск нового продукта Рискнувший отвергнуть американскую версию судьбы своего народа - 04:15 Рискнувший отвергнуть американскую версию судьбы своего народа НАСА отложило возвращение грузового корабля Dragon с МКС - 03:05 НАСА отложило возвращение грузового корабля Dragon с МКС Стоит ли производить тушенку? - 02:47 Стоит ли производить тушенку? Военные корабли Североатлантического альянса вошли в Чёрное море - 02:35 Военные корабли Североатлантического альянса вошли в Чёрное море Жданов: считаю недопустимой самовольную поездку борцов в Россию - 02:21 Жданов: считаю недопустимой самовольную поездку борцов в Россию Хендерсон об ответном матче ЛЧ с "Ромой": "Ливерпуль" не может обойтись без проблем - 02:14 Хендерсон об ответном матче ЛЧ с ООС решило оптимизировать систему блокпостов в Донбассе - 02:12 ООС решило оптимизировать систему блокпостов в Донбассе
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"