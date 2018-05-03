В ВСУ рассказали, что сейчас происходит на месте пожара в Балаклее

Взрывы на складе боеприпасов на окраине Балаклеи Харьковской области прекратились.

Об этом сообщил начальник управления связей с общественностью Вооруженных сил Украины подполковника Богдана Сеника.

По его словам, после 15:00 наблюдалось уменьшение количества взрывов, а уже по состоянию на 16:12 взрывы не подтверждались.

«Продолжается комплексная локализация возгорания и пожара. По решению местной администрации, провели эвакуацию ближайших зданий», — сказал Сеник.

Также сообщается, что личный состав, который участвовал в разминировании территории, эвакуировали в полном составе.

«Была некоторая информация о вроде бы каких-то жертвах. В настоящее время, по информации из разных источников, это не подтверждается. Нет жертв и травмированных ни среди военнослужащих, ни среди гражданских», — сказал Сеник.

Он добавил, что нет информации, много ли оставалось боеприпасов на той территории, где происходит пожар.

«Я знаю, что те боеприпасы на той технической территории… Было достаточно боеприпасов, к очистке и разминированию остатков которых привлекалась многочисленное количество групп саперов», — рассказал Сеник.

Спикер подчеркнул, что причин для паники нет.

«Принимаются все необходимые меры, чтобы обезопасить, в первую очередь, местных жителей от последствий пожара», — сказал подполковник.