Выживших нет: число жертв крушения военного самолёта США растёт (ФОТО, ВИДЕО)

На борту военно-транспортного самолета С-130, потерпевшего крушение в американском штате Джорджия, были девять человек, по предварительной информации, все они погибли, сообщает телеканал WSAV-TV со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

«Насколько нам известно, выживших нет», — заявила официальный представитель офиса шерифа округа Эфингем Джина Бильбо.

Самолет упал на автомагистраль вскоре после взлета. Представитель полиции назвала настоящим чудом то, что на дороге в этот момент не было автомобилей.

Разбившийся самолет был приписан к 156-му авиационному подразделению Национальной гвардии Пуэрто-Рико. Он следовал на военно-воздушную базу Дэвис-Монтан в Аризоне.

Самолет С-130 Hercules — основной тактический транспортный самолет не только ВВС США, но и многих других стран. Его грузоподъемность — около 20 тонн, в зависимости от модификации на него может устанавливаться пулеметно-пушечное вооружение.

Самолет предназначен для тактических перевозок, а также для десантирования посадочным и парашютным способом войск и боевой техники, он вмещает более 90 солдат или порядка 60 парашютистов.