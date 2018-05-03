Xiaomi намекает на выпуск нового продукта

Китайская компания Xiaomi опубликовала в социальной сети Weibo тизерное изображение, намекающее на скорый анонс будущего продукта.Будущий продукт, предположительно, входит в серию S, о чем свидетельствует буква «S» на тизере. Другой полезной информации на изображении не обнаружено.Можно предположить, что этим тизером китайский производитель намекает на девайс под управлением процессора Surge S2, либо, к примеру, на смартфон Redmi S2.К слову, данные о Redmi S2 несколько дней назад появились на чешском сайте dotekomanie.cz. По словам источника, телефон уже выставлен в продажу в магазине Mi Store в Чехии, что свидетельствует о ее выходе на новый рынок.Redmi S2 должен получить 5.99-дюймовый дисплей с разрешением 1440 x 720 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 625, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флэш-памяти, двойную основную камеру с 12-Мп и 5-Мп датчиками, 16-Мп фронтальную камеру, светодиодные вспышки с двух сторон, аккумулятор емкостью 3080 мАч и MIUI 9 на базе Android Oreo.