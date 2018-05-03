Xiaomi подала заявку на IPO на Гонконгской бирже

Китайская компания Xiaomi подала заявку на проведение IPO на Гонконгской бирже. Как сообщает South China Morning Post, условия проведения первичного размещения акций не раскрываются.

Некоторые источники утверждают, что Xiaomi планирует реализовать акции компании на 10 млрд долларов и займет 15 место в списке крупнейших IPO.

В любом случае, по данным Bloomberg, размещение акций Xiaomi станет крупнейшим с 2014 года. Речь идет о 25 млрд долларов, которые компания Alibaba разместила на бирже Нью-Йорка.

Как сообщает издание, Xiaomi является четвертым по величине производителем смартфонов в мире и третьей по величине китайской технологической компанией.

Несмотря на общее снижение продаж смартфонов в мире, реализация гаджетов Xiaomi в первом квартале текущего года выросла вдвое до 27 млн единиц, что составляет 7-процентную долю на мировом рынке. Ее обгоняют только Samsung, Apple и Huawe.

Компания получает от продажи смартфонов около 70% всей выручки, умные устройства составляют 20%, остальное приходится на предоставленные интернет-сервисы.