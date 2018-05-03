"Юта" победила на выезде "Хьюстон" в матче плей-офф НБА

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Баскетболисты "Юты Джаз" на выезде обыграли "Хьюстон Рокетс" и сравняли счет в серии 1/4 финала плей-офф НБА.

Встреча, состоявшаяся в среду в Хьюстоне, завершилась победой гостей со счетом 116:108 (36:28, 28:27, 22:30, 30:23). В составе "Юты" самым результативным стал Джо Инглс, в активе которого 27 очков. Дабл-даблы сделали Донован Митчелл (17 очков, 11 передач), Руди Гобер (15 очков, 14 подборов) и Джей Краудер (15 очков, 10 подборов). У "Хьюстона на паркете выделялись Джеймс Харден (32 очка, 11 передач, 6 подборов), Крис Пол (23 очка) и Клинт Капела (21 очко, 11 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 1-1, третий матч соперники проведут 4 мая на паркете "Юты".