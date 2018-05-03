Загрязнение воздуха ежегодно убивает 7 миллионов человек

Шокирующую статистику представила Всемирная организация здравоохранения. Ежегодно до семи миллионов человек умирают от болезней, которые вызвало загрязнение окружающей атмосферы.

В связи с чем, загрязнение воздуха рассматривается экспертами, как крайне серьезный фактор риска.

В пресс-релизе, опубликованным ВОЗ, сообщается, что 9 из 10 человек вынуждены дышать воздухом, содержащим повышенные уровни загрязнителей.

90% смертей, причиной которых стал грязный воздух, приходятся на страны Африки и Азии. Там же сказано, что более 3 миллиардов человек (40% населения земного шара) не имеют доступа к чистым технологиям приготовления пищи.