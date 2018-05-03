Захватчиком банка в Ереване оказался полковник полиции

На филиал банка HSBC в Ереване напал мужчина с ножом, гранатой и ружьем. Как сообщает пресс-служба полиции Армении, он оказался начальником центра регистрации нарушений ПДД и полковником полиции.

«Выяснилось, что напавший – начальник центра дорожной полиции по регистрации нарушений, обнаруженных посредством видеосъемки, полковник Даниел Даниелян», — говорится в сообщении ведомства.

До того, как его обезоружили, полковник Даниелян успел ранить полицейского и двух сотрудников банка, один из которых скончался.