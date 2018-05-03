Замешанная в скандале с утечкой данных Cambridge Analytica закрылась

Аналитическая компания Cambridge Analytica, использовавшая данные пользователей Facebook для изучения их политических пристрастий, прекратила свою деятельность. Об этом пишет The Wall Street Journal.

После того, как стало известно, что компания в 2016 году работала на кандидата в президенты США Дональда Трампа и использовала данные пользователей соцсетей, Cambridge Analytica потеряла клиентов и приобрела многочисленные иски. Восставновить репутацию не помогло увольнение исполнительного директора Александра Никса и обещание провести независимое расследование случившегося.

Свою работу также прекратили работавшие в США и Великобритании компании SCL Group и SCL Elections. The Wall Street Journal предполагает, что компания Cambridge Analytica может вновь открыться под другим названием, так как ее руководители одновременно связаны с другими фирмами.

В ходе журналистского расследования в отношении Cambridge Analytica, представители британской газеты Channel Four встретились с Никсом, который похвастался, что при работе на избирательных кампаниях в Азии фирма использовала проституток и давала взятки.

После того, как стало известно об использовании Cambridge Analytica более 50 млн аккаунтов, незаконно предоставленных работниками Facebook, глава соцсети Марк Цукерберг признал ошибку и пообещал тщательно исследовать приложения, дающие доступ к большому объему данных.