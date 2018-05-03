"Зенит" может обратиться с иском в ФИФА, если Манчини подпишет контракт с FIGC

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" может обратиться в ФИФА с иском о возмещении убытков, в случае если нынешний главный тренер "сине-бело-голубых" Роберто Манчини подаст в отставку, чтобы подписать контракт с Федерацией футбола Италии (FIGC), сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Манчини возглавил "Зенит" в июне 2017 года, подписав контракт по схеме "3+2". Слухи о том, что Манчини может возглавить сборную Италии, появились еще в ноябре. В апреле в СМИ появилась информация, что специалист ведет переговоры с представителями FIGC о работе в национальной сборной. В мае представитель FIGC Паоло Корби заявил РИА Новости, что вице-комиссар FIGC Алессандро Костакурта встретился с Манчини и обсудил будущую работу в "Скуадре адзурре".

По сообщению Gazzetta dello Sport, "Зенит" считает, что информация о переговорах Манчини отвлекала от работы и тренера, и футболистов и в итоге негативно отразилась на результатах команды на финишном отрезке чемпионата России. Отмечается, что "Зенит" в бешенстве и поэтому, возможно, откажется отпустить Манчини. Тогда 53-летний итальянский специалист может уволиться, и если это произойдет, "Зенит" может обратиться в ФИФА.

"Зенит" уже лишился шансов на золото чемпионата России и за два тура до конца борется за попадание в Лигу чемпионов.