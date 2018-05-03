Жданов: считаю недопустимой самовольную поездку борцов в Россию

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов на своей странице в Facebook дал оценку решению Ассоциации спортивной борьбы Украины поехать на чемпионат Европы в Россию.

«Ассоциация спортивной борьбы Украины самовольно отправила на эти соревнования спортсменов, несмотря на другую позицию государства. Как министр и гражданин, считаю эти действия недопустимыми. Остаюсь категорически принципиальным в своей позиции – никакого участия сборных Украины в соревнованиях на территории России не должно быть. С этой целью и был издан соответствующий указ Министерства. Бойкот соревнований в России – консолидированная позиция всей украинской власти», – написал министр.

Ранее Игорь Жданов заявил, что Украина будет бойкотировать Универсиаду-2019 в России.

Фото: УНИАН