Жертвами песчаной бури в Индии стали более сотни человек

По последним данным, не менее 109 человек погибли из-за песчаной бури и дождей на севере и западе Индии, сообщает The Indian Express.

Стихия обрушилась на штаты Уттар-Прадеш и Раджастхан. Помимо большого числа погибших еще более 130 человек получили травмы.

Глава правительства Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших и поручил оказать помощь нуждающимся.

Saddened by the loss of lives due to dust storms in various parts of India. Condolences to the bereaved families. May the injured recover soon.



Have asked officials to coordinate with the respective state governments and work towards assisting those who have been affected: PM

— PMO India (@PMOIndia) 3 мая 2018 г.