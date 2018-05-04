44 артбригада ВСУ покинула Донбасс в полном составе вместе со всей техникой (+ФОТО, ВИДЕО)

Вчера, 3 мая, домой в Тернопольскую область вернулась 44 отдельная артиллерийская бригада. Впервые с начала боевых действий на Донбассе украинские оккупанты из состава 44-й бригады в полном составе вместе со всей техникой убыли в постоянный пункт дислокации.

Командование ВСУ вручило оккупантам, не раз обстреливавшим из артиллерии мирные города и сёла Донбасса, более ста наград и объяснило, почему именно сейчас бригаду в полном объёме вывели из зоны боевых действий.

«Это связано с изменением формата АТО на Операцию объединённых сил и с тем, что мы нарастили возможности, которые позволяют нам заменять бригады в полном составе, чтобы дать личному составу отдохнуть, побыть с семьями», — заявил командующий оперативного командования «Запад» генерал-майор Александр Павлюк.

Не обошлось и без традиционного для Украины абсурда: после вручения наград оккупанты устроили флешмоб — выстроились в форме карты Украины. В месте постоянной дислокации бригада пробудет минимум полгода.