5 признаков скорого аппендицита

Многие недооценивают опасность воспаления аппендицита и совершенно зря. Пропустить один из этих признаков легче легкого, а вот последствия несвоевременного обращения к врачу будут фатальны.Сильная больЭту боль сложно перепутать с другой. При аппендиците дискомфорт ощущается с правой стороны живота. Неприятные ощущения могут захватить всю площадь живота, от пупка и вниз. Так происходит потому, что брюшная стенка сильно воспалена — откладывать визит к врачу не стоит ни в коем случае.Снижение аппетита и тошнотаВо многих случаях симптомы воспаленного аппендицита можно перепутать с обычным пищевым отравлением. Это действительно опасно, бывали случаи, когда люди затягивали с вызовом скорой до последнего, поскольку просто не осознавали опасности. Дело в том, что воспаление аппендикса косвенно затрагивает нервную систему и напрямую влияет на многие отделы желудочно-кишечного тракта. Отсюда и тошнота, которую можно принять за отравление.Проблемы с туалетомОбычно аппендикс располагается в нижней части живота, поэтому его воспаление часто приводит к учащению позывов к мочеиспусканию. Кроме того, мочевой пузырь может соприкасаться с воспаленным участком и тоже отдаваться болью.Холодно и жаркоВоспаление аппендикса, как и любой другой воспалительный процесс в организме, приводит к повышению температуры тела. Одновременно человек начинает испытывать озноб, переходящий в лихорадку. Температура выше 39 градусов, сопровождаемая болями в животе и лихорадкой говорит о том, что аппендикс может скоро лопнуть. Не медлите, звоните в скорую!Спутанное сознаниеИнфекционное заражение при аппендиците серьезно и быстро влияет на нервную систему. Человек ощущает себя очень странно, не может ни на чем сосредоточиться и даже говорит с трудом. С мозгом ничего не происходит, просто инфекция забирает все ресурсы организма, кислород в том числе. При кислородном голодании и наступает вышеописанное «странное» состояние.