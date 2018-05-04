Александр Дугин: Консервативная революция – либо России не будет

Революция или Традиция? Вопрос ставится совершенно иначе. Выпуск авторской программы философа Александра Дугина.

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Обычно эти два термина – революция и Традиция - сосуществуют в оппозиции: Традиция предполагает продолжение того, что было, нечто консервативное. Само слово «традиция» образовано от tradire – «перенос». Мы переносим наиболее ценное из поколения в поколения. Поэтому какие-то ценностные установки остаются неизменными

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Революция – это радикальная перемена, полный пересмотр, ниспровержение ценностных систем. Рабы становятся господами, господа – рабами; униженные и оскорбленные начинают унижать и оскорблять

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Сегодня мы наблюдаем интересный момент: Традиция, или консерватизм, не является самой собой разумеющейся вещью. Мы не можем сохранять все, что было в прошлом, и переносить все, что было, в будущее. Мы делаем отсев, выбор: что-то считаем ценным, что-то – второстепенным. Но что именно?

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В сам процесс Традиции может закрасться элемент сдвига. Представим, что в какой-то момент мы решили не сохранять что-то принципиально важное, и передать в будущее нечто второсортное. Кто это решает? Сам человек

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Консерватизм и Традиция – это не инерция (иначе мы быстро растеряли бы вообще все). Традиция – это усилие. Поэтому чтобы что-то передать, надо хорошо понимать, что является по-настоящему ценным и существенным. Если мы не прилагаем усилий, то главное теряется. Традиция и консерватизм тогда оказываются симулякром

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Как пример – люди забывают Бога, но постоянно говорят про спорт. Кто-то подменил традицию – законсервировав советских спортсменов с веслом, забыли про Церковь, Бога, иконы. Или другой пример – из прошлого взяли спорт как ценность, а социальную справедливость (фундаментальную ценность по сравнению со спортом) оставили. Поставить спортсменов на место святых – это симулякр и разрушение ценностных систем. Это и есть революция

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Таким образом, революция как переоценка всех ценностей может происходить внутри Традиции. Если мы не в состоянии ответить, что является первостепенным, а что второстепенным, если иерархия нарушена в процессе консерватизма и Традиции, то происходит ползучая революция. Она уже осуществлена

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Революция произошла не тогда, когда Ницше сказал – «Бог умер». Это произошло еще в Новое Время, когда Бога и представление о Божественном Космосе стали заменять представлением о материалистической вселенной. Вот когда убили Бога. А Ницше просто обратил на это внимание

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Революция происходит раньше, чем это замечают. На самом деле, и Октябрьская революция, и крушение Империи произошли гораздо раньше. Она рухнула внутренне, потому что потеряла то, что надо передавать. Славянофилы обратили на это внимание, и пытались ее спасти

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Консервативная революция – то, что предложили славянофилы, евразийцы и другие. Это сознательный, активный, агрессивный, потрясающий основы возврат к тому ценному, что мы не передали, не сохранили в Традиции

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Традиция или революция? Вопрос так не стоит. Вопрос в том, как происходит Традиция, и как – революция. Традиция – это не инерция, а усилие – и выбор очень сложный, тонкий. Если ты передал то – это Традиция, если передал «спорт» - ты фактически осуществил революцию, и поставил на место первостепенного – второстепенное

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Если ты сохранишь и передашь не то, то ты будешь не консерватором, а разрушителем. Но если ты хочешь совершить консервативную революцию и считаешь, что забыто нечто важное, и не хочешь нести опыт ошибочного вчера – то можно откатить назад

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Вопрос стоит так: либо это будет разрушающий консерватизм, который транслирует инерцию и все превращает в симулякр (именно это сейчас и происходит: нынешний консерватизм инерциальный, нынешний доминирующий патриотизм – тоже), либо революционный консерватизм. Если он не революционный, он еще хуже, чем простое разрушение, потому что маскирует нигилизм под существующей тенденцией

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Консервативная революция в России произойдет. Она неизбежна по логике вещей – либо России просто не будет

http://zavtra.ru/blogs/konservativnaya_revolyutciya_v_rossii_neizbezhna