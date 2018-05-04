Александр Гобозов на грани срыва

Поехал я вчера решать вопрос по разводу. Оля попросила завезти ей в больницу шорты. Я ей объяснил, что могу не успеть, потому что занимаюсь вопросом восстановления свидетельства о браке. Сказал, что если успею, то заеду, куплю и привезу. Но по времени уже не успевал. Я заехал в торговый центр, позвонил ей, сказал, что заодно схожу в кино. Она на это обиделась почему-то. Вообще я считаю, что у Оли какая-то проблема психологического характера, я не знаю, что она там себе думает, но, как мне кажется, нет ничего такого, если я поехал в торговый центр купить ей вещей и заодно сходил в кино. Я понимаю, если бы позвонил и сказал – слушай, ты в больнице, а я решил с друзьями на дачу, в баню и ещё куда-то. Ей нужно просто понять, что мне можно доверять. Да и вообще, если человек захочет пойти налево, ничего его не остановит. По всяким таким мелочам она мне очень жёстко пилит мозги. Я уже на грани срыва.[i][/i]