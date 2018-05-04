Вчера вернулась с островов Нонна, здесь ее ждал Саша, который пришёл совсем недавно. Он находится на проекте всего несколько дней, но почему-то коллектив поверил ему, а не Нонне, хотя она находится на проекте уже месяц, а то и больше. Я считаю, что Нонна врушка! Во-первых, потому что коллектив больше поверил Саше. Он очень добрый, наивный молодой человек. Я думаю, что смысла врать ему абсолютно нет. Просто Нонна не хочет признаваться, что она на самом деле использовала Сашу в собственных целях, переспала с ним для своей выгоды. А Саша, в свою очередь, наверно в неё поверил, она ему конечно понравилась. Он говорил - я буду за ней бегать, а я ему сказала, что такие девушки как Нонна, которые так используют парней, ещё больше поверит в себя, если он будет бегать за ней, и ещё больше будет делать Саше больно. Я бы на его месте уже давным-давно сделала выводы, если бы со мной молодой человек так поступал. Саша парень видный, я считаю, он здесь спокойно построит свою любовь. А с врушкой Нонной, думаю пора прощаться.
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Новости » Шоу-бизнес » Алена Савкина не верит Нонне Щукиной
Алена Савкина не верит Нонне Щукиной
Добавлено: 04 май 2018 в 16:26, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 04 май 2018 в 16:26, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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