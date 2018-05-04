Армия ДНР получила долгожданный приказ, военкоры – Донбасс, хроника событий

В последних сводках ополчения Новороссии сообщается о том, что армия ДНР получила «долгожданный» приказ.

Военкоры передают о том, что несколько дней назад бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной бригады нанесли удар с применением крупнокалиберных пулеметов и гранатометов по н.п. Верхнеторецкое Горловского района. Огонь был открыт по подконтрольной ДНР части населенного пункта.

В результате огневого налета ВСУ ранения получили два местных жителя, проживающих на улице Красная. Данные подтвердили в оборонном ведомстве ДНР и в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Бойцы ополчения вовремя эвакуировали раненных из зоны боевых действий и доставили в больницу Горловки. Как отмечают военкоры, тут произошло неожиданное – армия ДНР получила долгожданный приказ «лупить на подавление огневых точек ВСУ». Бойцы ДНР исполнили приказ, подавив атаковавшие огневые точки ВСУ с помощью незапрещенного Минском-2 вооружения.

По данным разведки ополчения, после «ответки» из указанной бригады ВСУ в Дзержинскую ЦГБ были доставлены до десяти раненных военных, пять бойцов погибли.

Военкоры поясняют, что приказ был «долгожданный», поскольку стрелять в ответ на огневые налеты ВСУ было запрещено в связи с Минскими соглашениями, однако на этот раз бойцам ДНР разрешили отработать на подавление. Военные ДНР считают, что это «только первая ласточка».