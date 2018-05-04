Артбригада ВСУ покинула Донбасс в полном составе со всей техникой

Из Донбасса поступило сообщение о выводе из зоны военной операции Киева 44-й бригады ВСУ в полном составе со всей техникой.

44-я отдельная артиллерийская бригада 3 мая впервые с начала военных действий в Донбассе покинула зону боевых действий и вернулась в пункт постоянной дислокации в Тернопольскую область.

Силовикам бригады, не раз обстреливавшим населенные пункты Донбасса, командование ВСУ вручило более ста наград.

В командовании ВСУ пояснили решение о выводе подразделения – это связано с изменением формата АТО на Операцию объединенных сил.

По словам командующего оперативным командованием «Запад» генерал-майора Александра Павлюка, личному составу необходимо отдохнуть и побыть с семьями.