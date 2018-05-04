«Автодор» осенью начнет тестирование беспилотников на трассе М-11

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил госкомпании «Автодор» до начала зимы протестировать технологии «беспилотного, подключенного и электрического транспорта» на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург. Документ опубликован на сайте правительства.

Для тестирования «Автодор» намерен предложить 70-километровый участок трассы на территории Торжокского, Спировского и Вышневолоцкого районов Тверской области, сообщают РИА Новости со ссылкой на госкомпанию.

«Это 70-километровый обход Вышнего Волочка в Тверской области. Он был открыт в конце 2014 года», — сообщил собеседник агентства в «Автодоре».

В размещенной на сайте правительства стратегии стратегия развития автомобильной промышленности в России на период до 2025 года, упоминается внедрение беспилотных автомобилей «через специальные стандарты или технический регламент».

Документ также вводит понятие телеметрических систем, собирающих и обрабатывающих полученную информацию, и автоматизированной системы мониторинга, которую еще предстоит создать.