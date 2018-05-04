Бранислав Иванович вернется в общую группу "Зенита" через 10 дней

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости, Сергей Яременко. Пресс-служба петербургского "Зенита" сообщила, что защитник Бранислав Иванович, получивший травму в матче против московского ЦСКА, сможет вернуться в общую группу через 10 дней.

Бранислав Иванович получил повреждение в матче 28-го тура чемпионата России по футболу против ЦСКА 29 апреля и был заменен на 18-й минуте игры. Серб пропустит встречу с московским "Локомотивом" в 29-м туре РФПЛ, которая пройдет 5 мая.

"Защитник "Зенита" и сборной Сербии Бранислав Иванович, получивший травму в матче против ЦСКА, будет тренироваться по индивидуальной программе около 10 дней, после чего вернется в общую группу. Ему диагностировано повреждение задней поверхности бедра", - сообщили РИА Новости в пресс-службе "Зенита".